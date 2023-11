Odstartoval druhý testovací let rakety Starship, první skončil explozí

V plánu je zhruba za 90 minut obletět téměř celou Zemi do oblasti severně od Havajských ostrovů, kde kosmická loď Starship dopadne do Tichého oceánu.

Podle SpaceX by měla raketa do budoucna unést až 100 lidí, případně velké množství nákladu a vybavení.

Cílem těchto plavidel pak má být Mars, americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) nicméně chce upravený Starship využít i pro plánovanou cestu dvou astronautů na povrch Měsíce, a to pro jejich přistání.

První testovací let skončil letos v dubnu explozí čtyři minuty po startu.

„Čtyři minuty po startu došlo k vynucenému zničení rakety. Nedošlo k oddělení Starship od Super Heavy. Ačkoli to vypadá na úplný nezdar, tak tomu tak není. Sestava letěla úplně poprvé. Překonala jeden z kritických okamžiků, max Q (bod, kdy atmosférický let kosmické rakety dosáhne maximálního dynamického tlaku – pozn. red.), i když s výpadkem několika motorů Raptor. I na tom se mají týmy co přiučit. Těšme se tak na další testovací starty,“ shrnul tehdy na Twitteru specialista na kosmonautiku Michal Václavík z České kosmické kanceláře a Fakulty strojní ČVUT v Praze.