O víkendu se v Brně sešli zájemci o analogové mise, které simulují podmínky ve vesmíru

„Analogové mise často probíhají v co nejextrémnějších zemských podmínkách, např. na Antarktidě, na poušti, v jeskyni, pod vodou, případně v laboratoři. Účastníky často bývají vědci, inženýři, lékaři a psychologové,“ vysvětlila Mašínová.

Mise jsou důležité pro výzkum a testování technologií, které budou použity při skutečných misích do vesmíru a také pro výzkum vlivu dlouhodobého pobytu v izolovaných a extrémních podmínkách na lidské tělo a psychiku.

Entrant sleduje reakci organismu na stresovou situaci, které se musí adaptovat. Každá adaptace stojí energii a vzniká při ní entropie. Na základě její produkce jsou výzkumnici schopni stres monitorovat, což je přínosné u profesí, kde lidé musí pracovat bezchybně i ve velké zátěži. Jsou to třeba piloti, lidé v jaderných elektrárnách nebo právě astronauti.

„Jsou vystaveni životu v izolaci, gravitačním změnám, je tam velký tlak na výkon, protože řeší projekty, na kterých pracují lidé po celém světě řadu let. Nesmí selhat. Proto se nám hodí přístroje, které třeba už při selekci astronautů ukážou, kdo bude perfektní i v náročných podmínkách, nebo následně při misi astronauta upozorní na to, že by si měl odpočinout,“ dodala Ráčková.