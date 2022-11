Nosorožcům se za poslední století zkrátily rohy. Zřejmě kvůli pytlákům

Nosorožcům se v uplynulém století zkrátily rohy. Vyplývá to ze studie, o které informoval list The Guardian. Podle autorů výzkumu by změna mohla být důsledkem selekčních tlaků, protože lovci a pytláci dávali přednost zvířatům s většími rohy.

Foto: Právo Nosorožec tuponosý (ilustrační snímek)