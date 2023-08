Nález z Brazílie může objasnit původ ptakoještěrů, věří paleontologové

Ptakoještěři či pterosauři jsou vyhynulí druhohorní plazi, první obratlovci v historii Země, kteří byli schopni aktivního letu. Existovali po dobu nejméně 160 milionů let. Ptakoještěři žili stejně jako jim fylogeneticky příbuzní dinosauři zřejmě již od středního triasu zhruba před 245 miliony let až do konce křídy před 66 miliony let.