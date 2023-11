Na projektech Evropské kosmické agentury se podílí desítky firem i vědců z Česka

České firmy, výzkumná a akademická pracoviště se podílely nebo stále podílí na více než 600 projektech Evropské kosmické agentury (ESA), která se zaměřuje na spolupráci členů na vesmírných misích, nosných raketách či výzkumu. Více než 60 českých firem je přímo zapojených do projektů ESA, desítky dalších mají roli dodavatelů. Letos uplynulo od vstupu ČR do ESA 15 let.