Ministerstvo dá letos školám na IT technologie 1,2 miliardy

Ministerstvo školství (MŠMT) dá školám v tomto roce na pořízení digitálních učebních pomůcek a zapojení pokročilých IT technologií do výuky z Národního plánu obnovy (NPO) asi 1,2 miliardy korun. Celkem by do roku 2024 mělo ministerstvo na digitální vzdělanost školáků z evropských peněz rozdělit 4,3 miliardy.

Foto: Jiří Mach, Právo Archivní foto