Modul Orion po obletu Měsíce „ukázkově“ dopadl do Tichého oceánu

Do pozemské atmosféry pak modul vstoupil krátce před 18:30 SEČ rychlostí bezmála 40 000 kilometrů za hodinu, tedy 32násobkem rychlosti zvuku. Ochranný štít při tom musel vydržet teplotu až 3000 stupňů Celsia, zhruba poloviční teplotu, než má povrch Slunce.

„Dopad do Tichého oceánu byl ukázkový,“ uvedl komentátor NASA poté, co se Orion snesl do Tichého oceánu u Kalifornského poloostrova, pět námořních mil (9,2 kilometru) od americké lodi USS Portland. Modul vznášející se nad hladinou a jeho posádku - tři figuríny vybavené senzory - rychle obkroužily helikoptéry a menší plavidla.