Školy tápou: V zimě omezit teplo, ale kvůli covidu větrat?

Odbory s připravovanou vyhláškou nesouhlasí. Ředitelé škol s napětím čekají, s jakými pokyny přijde vláda a zřizovatelé, nejčastěji obce a kraje. Jenže i ty se potýkají s nedostatkem informací a hlavně – s hrozbou dalšího raketového růstu cen.

Osmnáct stupňů je málo, ale větrat budeme. Je to logické kvůli zdraví Soňa Přibylová Hasenkopfová, ředitelka

Aktuálně musí být ve škole ideálně 22 stupňů, nejméně pak 20. Nový návrh už nepočítá s nejnižší možnou, ale s nejvyšší možnou teplotou. V učebnách by to mělo být nově maximálně 19 stupňů, na chodbách a v šatnách 15 stupňů. Tělocvičny by se mohly vytopit maximálně na 17 stupňů a přidružené šatny na 18 stupňů.

Odbory: Je to hazard

Přitom i kvůli covidu, jehož další vlnu odborníci očekávají od listopadu, se musí ve třídách důsledně větrat, což v sychravém podzimním počasí bude teploty uvnitř budov dál snižovat. Odbory s návrhem nesouhlasí.

„Tu vyhlášku jsme odmítli. Nesouhlasíme s tím zejména z hygienického a zdravotního hlediska,“ řekla Právu místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

„Byť to vypadá, že to snížení teploty bude o jeden stupeň, tak ve třídách se musí po hodinách větrat a děti se nebudou mít kde ohřát, protože na chodbě bude patnáct stupňů. Je to hazard se zdravím,“ dodala Seidlová.

Podle ní by mohla také stoupnout nemocnost nejen u dětí, ale také mezi zaměstnanci škol. „Když si vezmete, že bude zima, možná se k tomu přidá covid, tak si tímhle opatřením nijak nepomůžete. Nemocnost plošně stoupne, budou nemocné děti, bude nemocný personál a nebude mít kdo učit,“ upozornila Seidlová.

Děti v zimě nebudou chodit v krátkém rukávu, ale oblečou se. A v tělocvičně se hýbou Dan Jedlička, ředitel

„Víme od května, že ta situace může nastat. To, že škrtnu jeden dva stupně, potažmo na chodbách víc, a že tím ušetřím, je naprosto nesystémové řešení,“ dodala Seidlová s tím, že vláda řeší situaci na úkor dětí a zaměstnanců škol.

Větrat se musí

Pro školy by však snížení teploty v učebnách nemělo představovat problém. „Pokud dostaneme příkaz, budeme to respektovat. Stejně budeme muset ušetřit peníze. Děti v zimě nebudou chodit v krátkém rukávu, ale oblečou se. A v tělocvičně se hýbou,“ uvedl pro ČTK ředitel ZŠ Sirotkova v Brně Dan Jedlička.

Situaci se přizpůsobí i ZŠ Svážná v Brně, úspory budou podle ředitele pravděpodobně nutné i kvůli rostoucí ceně energií. „Od ledna budeme mít trojnásobek ceny za elektřinu a teplárny zvednou o 60 procent cenu za dodávku tepla. Budeme muset přivřít tělocvičnu a pozavírat chodby. Když bude ve třídách 19 stupňů a v kancelářích 18, nevím, jestli to bude příjemné,“ řekl ČTK ředitel školy Petr Punčochář.

Pokud by vyhláška opravdu začala platit, nemělo by se po­dle ředitelky Tyršovy ZŠ a MŠ v Praze 5 přestat větrat. „Osmnáct stupňů je opravdu málo, ale větrat budeme. Je to logické kvůli zdraví dětí a dodržování hygienických norem ve třídě. Tam, kde jsou nízké stropy, není cirkulace vzduchu tak velká. Kdyby nedošlo k výměně CO2 za O2, tak brzo dojde k bolestem hlavy a k nevolnostem,“ řekla Právu ředitelka školy Soňa Přibylová Hasenkopfová.

Škola se také kromě možného omezení vytápění v budově bude muset připravit na vyšší ceny energií. O kolik stoupnou, však nemůže ani odhadovat. „Tohle jsou vždycky velké otazníky. Záleží na tom, jak jsou školy zasmluvněné. U některých odběrných míst dojíždějí smlouvy, které máme vysoutěžené, pak se můžeme dohadovat, kdo budou noví dodavatelé a za kolik. Někdy se říká, že náklady budou plus patnáct procent, já osobně si myslím, že to bude mnohem víc,“ podotkla ředitelka.

Jak velký vliv bude mít připravovaná vyhláška i vysoké ceny energií na mateřskou školu v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku, neví ani její ředitelka Jana Nováková. „V mateřské škole už je složitější, aby se razantně omezovala teplota ve třídách. Nestavím se k tomu vůbec kladně, ale to asi nikdo z ředitelů škol,“ řekla Právu Nováková.

Na Střední odborné škole pro administrativu EU v Praze-Horních Počernicích předpokládají, že budou muset s teplem šetřit. „Počítáme s tím, že budeme snižovat teplotu. Nicméně čekáme na pokyny od zřizovatele. Topná sezona začne prvního října a do té doby snad budeme mít pokyny,“ sdělil Právu ředitel Roman Liška.