Kvůli střelbě na FF UK by se mělo předsednictvo konference rektorů setkat s Bekem 3. ledna

Předsednictvo České konference rektorů by se s ministrem školství Mikulášem Bekem mělo setkat 3. ledna, online se ministr sejde s některými kolegy v pátek. Bek to řekl ve čtvrtek poté, co odešel ze zasedání krizového štábu Univerzity Karlovy na mimořádnou schůzi vlády. Vláda vyhlásila na sobotu den státního smutku za oběti čtvrteční tragédie na pražské filozofické fakultě.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Vůz zdravotnické záchranné služby projíždí ve čtvrtek přes uzavřený Mánesův most od náměstí Jana Palacha, kde se v budově Filozofické fakulty (v pozadí) střílelo.