KVÍZ: Co víte o historii starého Egypta?

Když se řekne archeologie, nemálo z nás si představí významné nálezy z období starého Egypta. Však také existuje samostatná disciplína egyptologie - věda zabývající se všemi oblastmi starověkého Egypta čili obdobím dějin Egypta přibližně 5000 let př. n. l. až do doby římského panství (5. stol. n. l.). Zkuste si v našem kvízu ověřit, jaké jsou vaše znalosti egyptských dějin, a to zejména s důrazem na archeologické nálezy.

Foto: Profimedia.cz Hrobka faraona Tutanchamona

Článek 1. Začneme trochu „školními" otázkami: kdo je považován za zakladatele moderní egyptologie, který mj. rozluštil staroegyptské písmo? Jean-François Champollion Heinrich Schliemann Howard Carter Záhí Havás 2. Kdo založil českou egyptologii? Bedřich Hrozný Miroslav Bárta Ludmila Matiegková František Lexa 3. Nyní se ještě zeptáme na letopočet a pak konečně přijde větší zábava. Významnou událostí v dějinách egyptologie byl objev hrobky faraona Tutanchamona britským egyptologem Howardem Carterem. V jakém roce se mu to podařilo? Foto: Reuters 1893 1907 1922 1935 4. Na fotografii vidíme sochařská zpodobnění egyptské královny u jejího zádušního chrámu, která především pro zvýšení respektu oficiálně vystupovala jako muž. O kterou osobnost jde? Foto: Profimedia.cz Kleopatra VII. Nefertiti Hatšepsut Žádná egyptská královna se takto nestylizovala 5. Největší egyptskou pyramidou je pyramida: Foto: Ricardo Liberato (Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 2.0) Džoserova Cheopsova (Chufuova) Rachefova (Chefrenova) Menkaureova (Mykerinova) 6. Teď pozor - které z těchto tvrzení NENÍ pravdivé? Amenhotep III. byl otcem „kacířského faraona" Achnatona (původně Amenhotep IV.), který zavedl monoteismus, a dědečkem krále Tutanchamona, který proslul tím, že se podařilo najít jeho neporušenou hrobku Město Luxor se nachází na místě starověkého Vesetu (řecky Théby) Údolí králů se rozkládá u města Alexandria Velká sfinga v Gíze je velká socha v podobě zvířete s lidskou hlavou, nacházející se na západním pobřeží Nilu. Je zhruba 73 m dlouhá, 19 m široká a 20 m vysoká 7. Opět vás poprosíme o zvolení jediného NEPRAVDIVÉHO tvrzení. K největším archeologickým objevům roku 2021 nepochybně patřilo největší město, jaké se kdy v Egyptě podařilo archeologům objevit. Starověké město, vykopané zpod nánosů písku, bylo po staletí v zapomnění, přestože se nachází poblíž jedněch z nejznámějších egyptských památek ve městě Luxoru. Město bylo vystavěno před zhruba 3400 lety v době slavné vlády faraona Amenhotepa III. Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si roku 2017 v egyptském Abúsíru připsal velký úspěch. Expedice pod vedením Miroslava Bárty objevila předtím neznámý chrámový komplex staroegyptského panovníka Ramesse II., tedy zhruba z let 1279–1213 př. n. l. Kanopy jsou nádoby na vnitřnosti vyňaté z těla během balzamování zesnulého v mumifikační dílně Kleopatra VII. a Gaius Julius Caesar se nikdy osobně nesetkali 8. O kterém faraonovi panovaly dohady, zda snad náhodou nebyl legendárním biblickým Mojžíšem? Zamyslete se a zkuste správně zvolit jeho jméno. Thutmose I. Achnaton Amenemhet IV. Ahmose II. 9. Jak se jmenuje tato pyramida? Foto: Petr Švancara, ČTK Rachefova Velká Lomená Ahmoseho 10. Otázka na závěr: témata spojená s egyptologií a starověkým Egyptem jsou námětem řady uměleckých děl. V hudbě je to Verdiho opera Aida či Berliozova kantáta Smrt Kleopatry, v literatuře jde např. o román Egypťan Sinuhet. Kdo je jeho autorem? Henryk Sienkiewicz Alexej Pludek Eduard Petiška Mika Waltari Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.