Konec bolavého zápěstí? Studenti vyvinuli chytrou podložku pod myš

Dva vysokoškoláci Tomáš Trejdl a Vasil Kostin se znají od základní školy. I když se pak jejich cesty na čas rozešly, znovu se dali dohromady, aby zkusili programátorskou soutěž zvanou hackathon. Během pár dní vymysleli inovaci, která možná pomůže vymýtit jeden z největších nešvarů při práci s počítačem – namožené zápěstí.

Jak toho docílit? Pomocí jejich speciální podložky pod myš, která je přes USB propojená s počítačem a v něm nainstalovaným softwarem.

„Podložka má speciální senzory, které rozpoznají, jak pracujete se zápěstím,“ vysvětluje Vasil Kostin, student 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Cenu Zlatý oříšek získalo pět chlapců a tři dívky Věda a školy

Jak přesně produkt funguje, nám ukazuje v prostorách univerzity na pražských Vinohradech.

Základem je podle něj úvodní nastavení softwaru - nakalibrování myši a uživatelova zápěstí. Vše zabere jen pár minut a podložku pak můžete používat stejně jako každou jinou.

Foto: Novinky Speciální podložka pod myš se na první pohled neliší od té běžné.

Sbohem karpály

Tahle podložka však navíc „hlídá“, jestli nemáte při práci ruku ve špatné poloze, nevhodně nastavenou židli nebo zda nepracujete příliš dlouho bez pauzy. „Software vám posílá upozornění, kdy si dát přestávku, a učí vás speciální cviky,“ popisuje šestadvacetiletý Kostin.

A některá z cvičení nám i na animované postavičce v aplikaci předvádí. „Pokud pracujete správně, notifikace vám přijde jednou za tři čtyři hodiny. Ale pokud sedíte špatně, tak to může být klidně už za třicet minut,“ vypočítává.

„Cvik se dá samozřejmě i přeskočit. Systém rozpozná, že jste necvičili, pochopí, že teď potřebujete pracovat, a cvik odsune na později,“ přibližuje a ukazuje na zabudovaný kalendář, který zaznamenává uživatelovo „skóre“.

Foto: Novinky Aplikace uživateli doporučuje i krátké cviky.

To vše má hlavně jeden cíl – pomoci lidem u počítačů předejít poškození zápěstí, které je známé také jako syndrom karpálního tunelu (SKT). Projevuje se například brněním či mravenčením zápěstí, zhoršenou citlivostí prstů či pocitem oteklé ruky. Problémy mohou pacienty dovést až na operační sál.

SKT trápí osoby pracující s nářadím typu sbíječka či šroubovák, hudebníky, nejčastěji však právě ty, kteří sedí u počítače a drží ruku ve špatné poloze. „Vyskytuje se až u 13 procent těchto lidí, což je velmi vysoké číslo,“ říká student medicíny.

Nejčastější nemocí z povolání je „myšitida“ Domácí

Od piva k byznysu

Jak už to tak občas bývá, prvotní nápad na projekt vznikl u piva, když studenti plánovali, s čím přijdou na zmíněný hackathon. „Vasil asistoval u operací syndromu karpálního tunelu, takže ho měl nějakým způsobem v podvědomí. A já tím, že pracuju jako programátor a teď i jako designér, držím pořád myš v ruce, tak jsem k tomu měl taky blízko,“ vzpomíná pětadvacetiletý Tomáš Trejdl na začátky před třemi lety.

Povídáme si s ním na dálku přes online aplikaci Zoom. Odletěl se totiž na jeden semestr vzdělávat do Austrálie. Na rozdíl od budoucího lékaře Vasila studuje interakce člověka s počítačem na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Každý z kamarádů tak přinesl do projektu jedinečné zkušenosti ze svého oboru a svůj pohled na věc.

„Studuju ‚user experience design‘, který se zabývá tím, jakým způsobem uživatel interaguje s produktem. Není to jenom o tom, aby byla aplikace hezká a podložka vypadala dobře, ale aby byly také funkční a uživateli nějakým způsobem pomáhaly,“ vysvětluje Trejdl svůj vklad do produktu, který pojmenovali Wrest.

Brněnští vědci mají na dosah revoluční objev. Pomocí mořského žahavce chtějí udržitelně svítit Věda a školy

Aktuálně jsou ve fázi testování. „Půjčujeme lidem na doma podložky s aplikací a oni nám dávají zpětnou vazbu. Na základě ní dál aplikaci vylepšujeme a ladíme nedokonalosti,“ potvrzuje Trejdl. Lidem se prý ze všeho nejvíce zamlouvají cviky na uvolnění zápěstí.

A co bude dál? Tedy kromě toho, že by oba chtěli úspěšně zvládnout státnice, které je čekají?

Foto: Novinky Podložka se softwarem by měla jít do výroby do konce tohoto roku.

Hledají další lidi do týmu. „A řešíme, jakým způsobem zařízení vyrobit ve velkém. To je něco, s čím já ani Vasil nemáme přímou zkušenost, to pro nás bude další výzva,“ odpovídá.

Podložku, kterou jsme měli možnost vidět, si teď vyrábějí vlastními silami. Mohli jsme se přesvědčit, že nezasvěcený člověk na první pohled ani nepozná, že je nenápadný černý obdélník něčím výjimečný, kouzlo se ukrývá vevnitř.

„Pokud půjde všechno podle plánu, očekáváme, že snad koncem tohoto roku bychom začali podložky prodávat,“ říká nám Kostin. Primárně budou cílit na firmy s větším počtem zaměstnanců u počítačů.

Na kolik by vychytávka Wrest mohla vyjít jednotlivce, zatím přesně neví, odhadují nižší řády tisíc. Výdrž podložky je podle Kostina několik let, nemusí se tedy tak často měnit. „A nezáleží na tom, jestli s ní člověk používá klasickou myš, nebo ergonomickou, s oběma to jde bez problémů,“ dodává k tomu Trejdl.

Elektrická violoncella z 3D tiskárny vyrábějí v Přerově jako první na světě. Následovat budou kytary Věda a školy

Personální rehabilitace

Kromě SKT by se v budoucnu chtěli zaměřit i na další obtíže, které trápí pracující u počítačů. „Velmi časté jsou bolesti zad, krku a další muskuloskeletální onemocnění. Uživatel by si zvolil, co ho bolí, a my bychom mu nastavili správné cviky na snížení bolestivosti,“ plánují dva kamarádi a zároveň byznysoví společníci.

Z jejich produktu by se tak mohla stát „personální rehabilitační léčba“ pro ty, co nemají moc času. Zároveň by díky němu šlo sledovat, zda a o kolik se člověku zvyšuje soustředěnost a produktivita.

Podle nich ještě na světě nikdo nic podobného, jako je jejich Wrest, nevyvinul. „Prozatím jsme viděli jenom ulevující podložky, které v sobě neměly žádnou elektroniku. Nikdo nepropojoval všechna data dohromady, jsme jediní, kdo to dělá takto komplexně, a zároveň pro uživatele jednoduše,“ uzavírají studenti povídání s Novinkami.

Anketa Využili byste speciální podložku pod myš předcházející syndromu karpálního tunelu? Určitě ano 43,8 % Asi ano 6,3 % Spíš ne 31,3 % Určitě ne 18,8 % Nemám na to názor 0 % Celkem hlasovalo 16 čtenářů.