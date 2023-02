Brněnští vědci mají na dosah revoluční objev. Pomocí mořského žahavce chtějí udržitelně svítit

Podle něj to je velmi výhodné oproti jiným energetickým systémům. „Mohu to přirovnat k jaderné reakci, jejímž produktem je radioaktivní odpad a ten je potřeba někde skladovat,“ dodal.

„To, co my neznáme, je, jak ty organizmy dokážou syntetizovat tyto malé organické molekuly, ty slouží jako ‚palivo‘ pro luciferázovou reakci,“ dodal.

„Nyní žijeme v revolučním období. Umíme to, máme technologie, máme i to know-how, jak to udělat, teď je jen otázka času, jak se to překlopí do praxe. Může to být v řádech několika málo let,“ řekl biolog.