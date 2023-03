Rektor VŠE žádá svolání akademického senátu kvůli Ševčíkovi

Rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Dvořák požádal předsedu akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE o bezodkladné svolání schůze, na které by se mělo jednat o odvolání děkana fakulty Miroslava Ševčíka. Zasedání by se mohlo konat do týdne, uvedla mluvčí VŠE Věra Koukalová.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Miroslav Ševčík

Článek O odvolání Ševčíka se bude jednat kvůli jeho chování na protivládní demonstraci v sobotu 11. března. Ševčík se účastnil akce, při níž se lidé pokusili strhnout z Národního muzea ukrajinskou vlajku a zasáhla proti nim policie. On sám se to pak pokoušel vysvětlit tím, že jen „šel kolem“. Dvořák už vyzval Ševčíka k rezignaci, ten ale neodstoupil. Odvolat děkana může jen akademický senát fakulty, ten jej ale už v minulosti podržel. Rektor může děkana odvolat se souhlasem akademického senátu celé VŠE. Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, se pere s policisty při pokusu o násilné vniknutí do Národního muzea. To nevymyslíš. AUTOR: Pavel Hofman / FORUM 24 Posted by Michal Ninger on Saturday, March 11, 2023 „Zasedání celouniverzitního akademického senátu bude svoláno až v závislosti na výsledku jednání akademického senátu národohospodářské fakulty,“ uvedla Koukalová. Proti setrvání Ševčíka ve funkci protestovali i studenti. Konflikty na demonstraci za odchod ŠevčíkaVideo: Novinky Studenti demonstrovali za Ševčíkův odchod z čela fakulty Domácí