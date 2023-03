Školáci by v budoucnu nemuseli mít předměty hudební a výtvarná výchova, navrhují experti

Na některých základních školách by se školáci v budoucnu nemuseli věnovat výtvarné a hudební výchově, resp. takto nazvaným předmětům. Místo nich by mohly dostat přednost výchovy taneční a pohybová, filmová nebo dramatická. Navrhují to někteří experti, kteří pro ministerstvo školství (MŠMT) a Národní pedagogický institut (NPI) připravují nové vzdělávací programy pro ZŠ. Úplně zmizet ale „výtvarka“ a „hudebka“ nemají.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Ilustrační snímek