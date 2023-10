Elektronické přijímací zkoušky na střední školy jsou v ohrožení

Systém měla připravit vysoutěžená firma, ale z tendru sešlo. Kompletní systém tedy musí připravit Cermat vlastními silami, a to do konce roku.

„Ten termín je hodně na hraně,“ sdělil v pondělí Právu Jan Kožusznik, IT expert z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Dávám tomu čtyřicet procent, že to dokonale klapne Jan Kožusznik, IT expert

Opatrně souhlasil i šéf katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Eduard Bartl: „Mám dobré povědomí o konstrukcích informačních systémů, ale neodvažoval bych se říci, jestli je to opravdu realizovatelné. Tipl bych si, že je to šibeniční termín.“

Na střední školy bude možné podávat tři přihlášky

Podle Kožusznika hrozí, že horkou jehlou šitý systém bude vykazovat nedostatky. „Těch funkcí má systém obsáhnout hodně. Co mám zkušenosti s vývojem, tak tomu dávám tak 40 procent, že to klapne úplně dokonale, jak má. Ale bude záležet na těch lidech, které si najali,“ popsal.

Osm vývojářských hvězd?

Šéf Cermatu Miroslav Krejčí, který je rovněž IT specialista, minulý týden tým programátorů sestavil.

„Tento týden by se měly podepsat smlouvy a začne se pracovat. Je to osm lidí na pět až šest úvazků,“ řekl Právu. Připustil, že na státní platy IT odborníky nenalákal. „Jsou to lidé, kteří to dělat chtějí. Šest z nich je ze Slovenska,“ dodal Krejčí.

„Nikoho z nich jsem na začátku září neznal, ale zaručily se za ně významné osobnosti českého IT. Nevzal bych si do týmu nikoho bez záruky, když jde o tak důležitou věc,“ zdůraznil. Sám odhadl možnost selhání na neurčité desetiny procenta.

Kožusznik mu to nevyvrací. „Pokud je to osm vývojářských hvězd a jejich motivace je to, že jim to připadá důležité, a není to ten finanční faktor, tak si to dokážu představit,“ uvedl.

Údržba až později

Podle Krejčího bude prověřování zabezpečení zajišťovat Masarykova univerzita v Brně, na čemž se dohodl s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN), který univerzitu dříve vedl. Ta by měla být podle Kožusznika schopna se s daným úkolem vypořádat.

Návrh digitalizace přijímaček na střední školy předložili poslanci všech klubů

Prorektor Masarykovy univerzity pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant se výzvy nebojí. „Jsme na vysokých školách vnímáni za lídry v oblasti bezpečnosti,“ řekl Právu.

Také podle něj je termín ve státní správě „neobvyklý“. „Z pohledu velkých IT firem se to může zdát jako řešení na koleni, ale může se to podařit. Naše univerzita už přes 20 let elektronickou přihlášku provozuje, ale na začátku to vypadalo podobně,“ uvedl.

12 milionů. Na tolik se odhadovala cena původní zakázky na dodání a správu elektronických přijímacích zkoušek

Podle Kožusznika není při vývoji platformy až tak podstatné, pro kolik uživatelů je určena.

„Musí se myslet na to, že to musí fungovat na výkonnějším hardwaru, který to utáhne bez zasekávání. Ale podle počtu uživatelů se přímo nestupňuje náročnost samotného naprogramování,“ vysvětlil.

Podotkl, že Cermat bude muset zajistit i provoz systému, ale to podle něj zas tak nespěchá a ujmout se toho může nějaká firma později.

Krejčí odhadl, že celková výstavba systému vyjde na 1,6 milionu korun. Odhadovaná cena původní zakázky na dodavatele, který zajistí výrobu a správu na další tři roky, činila 12 milionů korun.

Až 40 procent deváťáků v Česku má podle studie známky střední či těžké deprese

V létě vypsaný tendr pohořel na tom, že jedna z vyřazených firem podala stížnost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Celkem se přihlásilo šest firem a vyřazeny byly čtyři. Šetření antimonopolního úřadu by ale celý proces oddálilo tak, že by už vítězná firma nemohla zakázku splnit ve stanovených lhůtách. Krejčí odmítá jakékoli pochybení ve výběrovém řízení, ale tendr zrušil a ujal se přípravy elektronických přihlášek na vlastní pěst.

Nová platforma má zajistit, že se desítky tisíc uchazečů a jejich rodičů budou moci hlásit až na tři střední školy najednou. Zvolí si pořadí a systém je pak automaticky podle výsledku zkoušky umístí na školu nejblíže první pozici.

V aplikaci bude možné použít elektronickou identitu, ale počítá se také s variantou, že rodič vyplní přihlášku a potvrzení pošle poštou. Školy i tak budou mít přihlášku v databázi hned.

Do systému bude také možné zadávat elektronické dokumenty, například vysvědčení. Zároveň by měl systém po vyhodnocení přijímaček nabídnout seznam škol s volnými místy.

Jestli se Cermatu podaří vše zvládnout včas, nebo akce skončí fiaskem, se ukáže v prosinci. V parlamentu se mezitím bude narychlo hlasovat o novele zákona, která změny umožní. Podporu má i u opozice. Účinnosti by měla nabýt začátkem roku 2024. Pokud ale nebude připraven elektronický systém, účinnost se odsune a v příštím roce proběhnou přihlášky postaru se zápisovými lístky.