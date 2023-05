Dva prstence kolem obřích černých děr? Může za tím být temná hmota

Nová studie , o které ústav informoval začátkem května, by tak mohla pomoci lépe zkoumat odvěkou záhadu: tj. skrytou hmotu, která sice tvoří čtvrtinu celého vesmíru, ovšem stále nikdo neví, z čeho se sama skládá.

„Náš výzkum se dá interpretovat jako docela silný náznak toho, že v blízkosti supermasivních černých děr existuje pravděpodobně mnoho skryté hmoty. A to nikoli ve standardní podobě elementárních částic, které slabě interagují, ale dá se předpokládat, že v těsném okolí takové supermasivní černé díry bude existovat spousta polapených černých děr, což bude výrazně zvyšovat dané množství temné hmoty. To vše ovlivňuje procesy i v těsné blízkosti hlavní černé díry,“ vysvětlil ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě, profesor astrofyziky a teoretické fyziky Zdeněk Stuchlík.

„Při pozorovaní záření z horké hmoty akrečních disků obíhajících černé díry sledujeme dvě zesílené frekvence záření. To je emitováno z blízkého okolí tzv. horizontu událostí,“ dodal spoluautor jedné z vědeckých prací o nových zjištěních Jaroslav Vrba.

Díky této hmotě by mohly podle Stuchlíka existovat dvě diskové struktury. „To, že nepadne do černé díry, ale začne se kupit, může být právě důkaz skryté hmoty kolem černých děr,“ konstatoval.

Ví se, že skrytá hmota ve vesmíru opravdu existuje, a to kvůli řadě jinak nevysvětlitelných jevů, např. z rozporuplného pozorování rychlostí rotace galaxií. Na to upozorňovali už v roce 1932 nizozemský astronom Jan Oort (1900–1992) a v roce 1933 švýcarsko-americký astronom s českými kořeny Fritz Zwicky (1898–1974). Na rozdíl od skryté energie není skrytá hmota rozložena v prostoru rovnoměrně.

Díky své gravitaci tvoří skrytá hmota shluky podobně jako ta viditelná, která je k těmto strukturám také přitahována. Některé výzkumy ukazují, že by přítomnost skryté hmoty mohla mít vliv na tzv. polarizaci mikrovlnného záření přítomného ve vesmíru.

„Nesoulad astronomických pozorování s teoretickými hodnotami očekávanými v okolí těchto černých děr nás dovedl k myšlence, že zde může hrát velkou roli právě skrytá hmota. Je to celkem logické, neboť skrytou hmotu pozorujeme pouze díky jejím gravitačním účinkům a podle pozorování se nachází ve velkém množství ve většině galaxií ve vesmíru. Kde jinde bychom ji tedy měli očekávat více než právě v okolí superhmotných černých děr uprostřed galaxií, kde je soustředěna největší hmotnost?“ konstatuje Vrba.

„Kdyby uprostřed Sluneční soustavy byla černá díra, která se nachází v centru naší Galaxie, svým průměrem by zasahovala do čtvrtiny vzdálenosti k Merkuru a skrytá hmota rozložená v zóně až po dráhu Jupiteru by měla hmotnost až osm milionů Sluncí,“ uvedl Vrba příklad.