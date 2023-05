Hvězda spolkla svoji planetu a rozzářila se. Poprvé před zraky vědců

Nová zjištění přivedla astronomy k poznání toho, na co se ve skutečnosti dívají. Pozorovaná hvězda se během svého života zvětšovala, stejně jako se to děje u všech ostatních hvězd, a tím se přibližovala k obíhajícím planetám.

„Planeta se ponořila do jádra hvězdy a byla celá pohlcena. Během toho byla energie přenesena do hvězdy,“ přiblížil De, co se na obloze odehrálo. „Hvězda odfoukla vnější vrstvy, aby se zbavila energie. Proto se zvětšila a rozjasnila, což je to, co zaregistrovalo ZTF.“