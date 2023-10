Studie: Přijímačky na SŠ by měli žáci skládat před podáváním přihlášek

Pro zlepšení vzdělávání v ČR by jednotnou přijímací zkoušku na střední školy měli žáci ZŠ skládat ještě před podáváním přihlášek. Vyplývá to ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Národohospodářského ústavu Akademie věd (IDEA). Testy by podle jejích autorů měli skládat všichni školáci, nikoli jako dosud jen uchazeči o maturitní obory. Počet přihlášek by měl být vyšší než tři.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Ilustrační snímek