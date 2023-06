Česko má už 10 štěpných jaderných reaktorů. Poslední právě spustili na ČVUT

Na úterní tiskové konferenci to oznámili zástupci fakulty. Celkové náklady na reaktor činily kolem 15 milionů korun.

Plánovací proces k výstavbě reaktoru fakulta zahájila v roce 2014, samotná výstavba pak trvala uvedený rok. „Jde o poměrně malé zařízení, a to i v porovnání s reaktorem VR-1. Pořád je to ale jaderné zařízení, jehož příprava, výstavba i provoz podléhají řadě různých předpisů, jejichž nároky musíme splnit,“ popsal vedoucí katedry jaderných reaktorů na fakultě Jan Rataj.

Zařízení VR-2 by mělo podle rektora ČVUT v Praze Vojtěcha Petráčka sloužit především k výchově nových jaderných odborníků.

„Dalo by se říci, že ve světě nadchází jaderná renesance – čím dál více lidí si uvědomuje, že bez jaderné energetiky nemůže mít lidstvo dostatečné množství čisté energie. Nicméně znamená to také, že potřebujeme odborníky,“ poznamenal Petráček.

Spuštění reaktoru přivítali i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) či společnosti ČEZ. Podle zástupce vrchního ředitele MPO Tomáše Ehlera je projekt důležitý pro další rozvoj jaderné energetiky v Česku, protože by měl zajistit kvalifikované pracovníky v zemi. Zároveň očekává, že zvýší atraktivitu oboru i studia.

„Aby mohla v zemi dobře fungovat jaderná energetika, musí mít kvalifikované a motivované lidi. Reaktor je předpokladem pro to, aby nejen studenti fakulty, ale i okolních zemí si mohli v bezpečí osahat, co znamená štěpná řetězová reakce nebo dynamika reaktoru, aniž by se museli bát chybné manipulace,“ doplnila k tomu Drábová.