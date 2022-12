Astronomové v Praze představují připravované mise Evropské kosmické agentury

Organizátorem konference AXRO 2022 (International Workshop on Astronomical X–Ray Optics) je Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) v Praze. Mezinárodní setkání probíhá v pražské Vile Lanna.

Na 13. ročníku setkání o rentgenové astronomii se má v Praze od 6. do 9. prosince sejít 46 odborníků z osmi zemí světa včetně Spojených států. Mají prezentovat přípravy misí ESA, na nichž se podílel Astronomický ústav AV ČR.

Jednou z nich je mise Athena, návrh kosmické rentgenové laboratoře určené ke zkoumání horkého a energetického vesmíru. Ta bude díky své mimořádné prostorové a spektrální citlivosti schopná studovat velmi vzdálené objekty, odkud záření letí na Zemi mnoho miliard let.

„To nám umožní podívat se zpět do minulosti a odpovědět tak na základní otázky, kterými se současná astronomie zabývá,“ konstatoval mluvčí Astronomického ústavu Pavel Suchan.

Původně byl start mise plánován na rok 2028, později byl odložen na rok 2031. Vynést do vesmíru by budoucí satelit měla nově připravovaná raketa Ariane 6. Athena následně bude nasměrovaná do tzv. Lagrangeova libračního bodu L2 ve vzdálenosti asi 1,5 milionu kilometrů od Země.