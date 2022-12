Tereza Mašková: Hejty nečtu. Píše je někdo, kdo vám chce jen ublížit

Jak se liší nová deska Svět je málo růžový od vašeho prvního alba?

Liší se rozhodně. Na druhém albu jsem se zapojila autorsky. Je celistvé, protože ho dělal jeden producent, který také psal písničky. Celé album mělo hezký příběh. S producentem Vaškem Hoidekrem jsme se seznámili tak, že mě kontaktoval přes sociální sítě s tím, že skládá a nabízí mi demonahrávky. Řekla jsem si, proč to nevyzkoušet.

Pozvala jsem ho do Bratislavy a nahráli jsme tři dema, která jsou teď i na desce. Zeptala jsem se ho, jestli by nechtěl udělat celé album. Mám radost, že to přijal. Podle mě vzniklo něco hezkého.

Texty také píšete?

I na textech jsem se podílela. Psali jsme spolu, Vašek je ostřílenější, i když velice mladý, hodně jsem se od něj naučila. Líbilo se mi, že jsme si sedli lidsky, což je při tvorbě důležité. Vše jsme řešili do hloubky, to se mi hrozně líbilo. Předtím jsme se neznali, takže to pro nás byla i taková poznávačka.

Je těžší textovat než psát melodii?

Jak kdy. Někdy mě dřív napadne text a někdy naopak melodická linka, do které se pak snažím text napasovat. Ještě se to všechno učím. Mám roky práce před sebou, abych se vypsala.

V klipu Náš příběh předvádíte téměř baletní výkon. Choreografii ale sama neděláte, že?

Že bych si sama dělala choreografii, to určitě ne. Měli jsme choreografku Aničku Šitnerovou, která ji vymyslela. Chtěla jsem klip úplně odlišný od všech, co jsem zatím měla.

Jiné bylo i to, že jsem tam nebyla sama, ale s Markem Lamborou. Tancování nás oba baví, i když nejsme profi tanečníci. Bylo to těžké, jde o takový scénicko-společenský tanec. Ale myslím, že jsme ho zvládli dobře na to, že jsme měli jen osm zkoušek.

Na jaké hudbě jste vyrůstala?

Když jsem byla malá, poslouchala jsem Věru Špinarovou, Petru Janů, Karla Gotta, Lucii Bílou. Co se týče zahraničí, tak mám spoustu idolů, jako je Beyoncé, Christina Aguilera, Jennifer Hudson.

Hudební divadlo Karlín uvede na jaře příštího roku českou verzi amerického muzikálu The Bodyguard podle slavného filmu s Kevinem Costnerem a Whitney Houston. Máte v něm hlavní roli. Poslouchala jste Whitney?

Samozřejmě, na tu jsem v tom výčtu zapomněla, přitom o ní jinak mluvím pořád, je můj obrovský idol. Když nabídka přišla, tak jsem nejdřív váhala. Ale Whitney prostě miluju, tak jsem si řekla – O. K., já to zkusím.

Zpívat něco po Whitney je těžké. Asi budete srovnávána a kritizována…

Může být. Budu se snažit udělat to tak, jak nejlépe budu umět.

Jak se obecně vyrovnáváte s kritikou? Čtete recenze?

Ne že bych si vůbec nic nepřečetla. Přečtu si. A snažím se vzít si z recenzí něco, v čem bych se mohla vylepšit. Co se týče hejtů v komentářích, tak ty nečtu. Proč bych četla něco, co nedává smysl? Píše to někdo, kdo vám chce jen ublížit.

Co třeba sociální sítě? Lidé umí být zlí, ne?

Musím říct, že tento problém úplně nemám. Samozřejmě se najdou lidi, kteří cítí potřebu mi říct, že mě opravdu nemají rádi. V pořádku.

Jak letos strávíte Vánoce?

Letos strávíme Vánoce poprvé s partnerem. Moc se na to těším. Bude s námi jeho rodina i ta moje. Mám ráda, když se rodina sejde. Už nejsme malé děti, člověk si užívá hlavně pohodu a jídlo.

Jezdíte ještě do rodného Třince?

Ano, poměrně často. Mám v Třinci rodinu. Mamku, tetu, strejdu, babičku. Mám to tam ráda, vyrostla jsem tam, mám tam známé, moc ráda se vracím.

Máte tam nějaké oblíbené místo?

Mám oblíbenou krčmu. Je to v ní příjemné, hrozně dobře vaří, je tam pohoda. Ráda do ní chodím, ale ať to nevypadá, že jezdím do Třince do krčmy! Jinak je tam lesopark, kde se dá běhat. Hrozně ráda běhám a v lesoparku je rovina. Ale kolem jsou i kopce, takže co se týče přírody, je to fajn.