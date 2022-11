Sbírka Krabice od bot opět zpříjemní Vánoce dětem ohroženým chudobou

Diakonie pořádá sbírku již dvanáctým rokem. Podrobnosti jako třeba seznam sběrných míst nebo to, pro které věkové skupiny jsou dárky potřeba, jsou na stránkách Krabice od bot , kde je od pondělí spuštěn rezervační systém, kde si lidé vyberou, pro jakou věkovou kategorii dárek koupí. Diakonie tím chce zajistit, aby byli rovnoměrně obdarováni dívky i chlapci a aby se dostalo například i na teenagery.

Sbírání dárků potrvá do 4. prosince. Po jeho ukončení poputují dárky ze sběrných míst přímo do rodin nebo do pomáhajících organizací, kde budou v předvánočním období rozdány dětem. Podle zástupců diakonie se dostanou také k dětem mimo systém sociálních služeb.