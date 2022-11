Do projektu Strom splněných přání se letos zapojilo 48 dětských domovů

Do 11. ročníku projektu Strom splněných přání se letos zapojilo 1619 dětí ze 48 dětských domovů. Lidé jim mohou přes internet nebo fyzicky v obchodním centru Novo Plaza v Praze koupit dárky, o které si napsaly, a to do 12. prosince.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto