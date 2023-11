Recept na grilášky, slovenské tradiční vánoční cukroví

Do většího kastrůlku nasypte cukr, po celé ploše zakápněte vodou (zhruba 6 lžic) a nechte asi 1 minutu stát. Při vysoké teplotě přiveďte k varu (směsí ani trochu nehýbejte). Nechte vařit, dokud nedosáhnete jantarového karamelu (pozor, aby karamel nezhořkl, pozorně ho sledujte, a hned, jak zezlátne, ho sundejte z ohně). Měl by mít mezi 160 a 170 stupni.

Karamel dejte stranou z ohně. Zašlehejte do něj máslo zhruba načtyřikrát. Pozor, bude to pěnit do výšky a nahoru půjde horká pára. Energicky míchejte metlou. Vraťte na plotnu a nechte provařit, aby se rozvařily možné kusy nerozmíchaného karamelu. Mezitím přidejte sůl. Následně přilijte salko a opět míchejte do spojení. Nakonec stáhněte z ohně a přimíchejte mleté a sekané ořechy. Nechte chvíli zchladnout.