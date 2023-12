Půjčky na vánoční dárky letos lidi nelákají, uvažují o nich hlavně mladí

Na dárky si letos půjčí jen minimum lidí. Plánují to pouhá tři procenta z nich. Nejmenší problém s tím mají mladí do 26 let. Z těch si dvě pětiny chtějí vzít úvěr maximálně do pěti tisíc korun a takřka třetina dalších do deseti tisíc. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto