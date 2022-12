Představitelka princezen Eva Podzimková se doma na pohádky nedívá, nemá televizi

„Snažíme se mít všechno tak, jak se má. Máme stromeček, postupně zapalujeme adventní svíčky. Pro malou toho máme spoustu, jsou mezi tím i praktické věci, které by potřebovala i bez Vánoc, nicméně teď u nás vede kuchyňka a veškeré potřeby do ní, takže je jasné, co pod stromkem bude. Myslím, že z toho bude mít velkou radost,“ usmívala se Eva.