Nuzné Vánoce v době války

Pokud o letošním adventu člověk nahlédl do novin nebo na zpravodajské portály, musel nabýt dojmu, že se neblíží Vánoce, ale malá apokalypsa. „Drahota drtí Čechy: Čtvrtina domácností zaplatí jen základní potraviny. Maso, nebo léky? Drahota dopadá na lidi. Energetická chudoba trápila už před inflací milion Čechů. Vánoce ve znamení inflace! Drahota bude dřít i střední třídu.“ To je jen malý výběr titulků z posledních týdnů.

Historik Rudolf Kučera cituje ze štědrovečerního vydání Práva v roce 1916 dopis čtenářky, která si stěžovala: „Jest to opravdu smutné a zoufalé pro nás matky… Já dostala poukaz k odběru mléka půl litru denně pro děcko 2,5 roku staré… Ačkoliv mám děcko nemocné, dostala jsem za celý týden půl litru mléka. To tam vystojím od 5 ráno do sedmi… Anička chce na mně papat, co jí mám dát k snídani? Musím tomu nemocnému dítěti dát čistou vodu k snídani…“