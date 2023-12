Nejvánočnější dům v Česku letos zdobí přes 260 tisíc světýlek

V témže roce poprvé také otevřeli osvětlenou zahradu veřejnosti. Prohlédnout si ji může každý, a to denně mezi 17. a 21. hodinou. Vstupné manželé nevyžadují, můžete jim ale hodit „pár drobných“ do kasičky.

Dále na pozemku září minivesnička, zvířátka a také prostor před zahradou, který mají majitelé od obce vypůjčený. „Letos jsme ho doplnili, rozsvítili jsme také nový kus zahrady a celkově to každoročně měníme,“ dodala Petra Hloušková.

Od roku 2020 jsou manželé zapsáni v České knize rekordů agentury Dobrý den Pelhřimov pod kategorií Největší vánoční výzdoba na domě. A rekordní jsou zcela jistě i počty návštěvníků, ty sice manželé nepočítají, ale podle odhadů jsou to desetitisíce. Letos si prý navíc pořídili kameru se sčítacím systémem, takže by se finálního čísla mohli v lednu dopátrat.

S přípravami na výzdobu začínají manželé již v září, aby vše do adventu stihli. „V hodinách to ale nepočítáme, to bychom se ani pořádně nedopočítali,“ přiznala Petra Hloušková. „Děláme většinou po práci a o víkendech,“ doplnila.