Vánoce budou v zemitých barvách, chybět nebude ani klasika

Co bude ten který rok mezi vánočními ozdobami takzvaně „in“, určují vždy veletrhy Heimtextil a Christmas World v německém Frankfurtu už v lednu. „My jsme se letos zaměřili na dekorované ozdoby a zvířata, ptáčky. Ale ne jako formy, ale umíme je přenést na ty ozdoby,“ popsal šéf marketingu výrobního družstva Irisa Vsetín Vlastimil Juřička.

Dodal, že co se týče barev, tak letos je zájem hlavně o dekor hnědé. „Ale taky motiv cibuláku je velmi žádaný, to znamená bílá koule a na ní folklorní motiv,“ nastínil Juřička s tím, že český trh je úžasný v tom, že se drží tradice. „To znamená, že lidé chtějí mít stromečky veselé. A současně už dokážou přijmout, že ozdoba je vlastně šperk a něco v sobě nese. A ona opravdu šperkem je, protože v každé ozdobě, když je stříbřená, je opravdu stříbro,“ ujistil.

Podle vedoucí vsetínské malířky Marie Filové se vždy nějaká trendy varianta objeví. Ale ani tak neklesá zájem o klasiku: zlatá, stříbrná a bílá. „Ale všechno je to individuální, každý máme svůj vlastní styl,“ upozornila zkušená malířka, která má za to, že u vánočních ozdob se dnes vymýšlí spíš jen odstíny barev než tvary. „Ty už jsou asi vymyšlené. A i když se něco vymyslí, tak to je spíš výjimka, navíc většinou nejde to, co si zákazník vymyslí, skloubit technologicky,“ objasnila.

Do pražského Klementina se po 100 letech vrátila výstava betlémů. Nechybí Voskovec, Werich ani golem

Hnědá, khaki a šampáňo

V zemitých barvách jako jsou hnědá nebo khaki vyrábí ozdoby pro letošní Vánoce v novojičínské firmě Lyra decor. „A šampáňo,“ připojil majitel firmy Jan Klos s tím, že v jejich sortimentu lze ale najít i mnoho jiných barev a kombinací.

Ozdoby v bílé barvě označil za stálé. „Tu asi nepřekoná žádný módní trend, prodává se každoročně. A taky zlatá a červená,“ dodal a poznamenal, že ve své výrobě se snaží zachovat tradici. „Chaloupky, kostely a městečka malované do posledního detailu se těší u zákazníků stále velké obliby. Děláme ale i modernější design a samozřejmě i retro vzory,“ připojil.

O klasice i retru se v souvislosti s rychle se blížícími Vánocemi zmínil i Jaroslav Veverka, šéf výroby ve Slezské tvorbě, výrobním družstvu Opava. „Barva letošních Vánoc bude klasická: červená, bílá, stříbrná. Ty jsou populární už několik let. Z tvarů jsou nejoblíbenější koule různých průměrů, zvyšuje se zájem o figurky zvířátek a dopravních prostředků,“ nastínil.

Také Veverka potvrdil, že se prosazují retro barvy i tvary, které si pamatujeme z ozdobených stromečků našich babiček. „Lesklá červená, modrá, zelená, zlatá, fialová a růžová. Z tvarů jsou to nejrůznější figurky a koule s různými vpichy nebo vtlačovanými reflektory zdobené kombinací retro barev,“ popsal vedoucí výroby opavské Slezské tvorby.

Foto: Pavel Karban, Právo +2

Čas se krátí, nejsou lidi

I když už do Vánoc zbývají jen čtyři týdny, výrobci ozdob mají pořád napilno. „Teď je to nejdůležitější, nejvíc to tu tepe, musíme valit přesčasy,“ potvrdila vedoucí malírny ve vsetínské Irise Filová. Doplnila, že za to může i fakt, že malířek je málo. „Pár nám jich odešlo do důchodu a mladí se nehrnou, takže malujeme v sedmi lidech,“ nastínila. Právě výdrž považuje Filová za nejdůležitější vlastnost každé malířky.

„Zaučíme každého šikovného, ale mistrem začne být až po pěti letech. Musí si to odsedět na zadku a naučit se to. Všechno poradíme, pomůžeme, ale je na každém, jestli chce,“ řekla šéfka malířek, která však kromě malování také ozdoby ořezává či balí. „Dělám, co je potřeba,“ směje se.

Vedoucí marketingového oddělení Juřička sdělil, že nejvíce zakázek a práce mívávali vždy od května do půlky září. „Tam historicky výroba končila, malířky pak zůstávaly doma nebo se něco jen tak lehce vyrábělo. Ale teď je to jiné. Díky tomu, že jsme se otevřeli českému trhu, tak se vždy najdou firmy, které honí zboží na poslední chvíli. Něco se jim zalíbí a musí to mít,“ vysvětlil a dodal, že teď před Vánocemi se dodací lhůta od objednání smrskla z šesti týdnů na šibeničních osm dnů.

„Děvčatům jsem ale slíbil, že od patnáctého prosince mohou zůstat doma,“ prozradil a uvedl, že ještě před sedmi lety putovalo 98 procent vyrobených vánočních ozdob ve Vsetíně do světa. Teď je to zhruba 50 na 50.

Irisa je pokračovatelem tradice ve výrobě foukaných vánočních ozdob, kterou na Valašsku v roce 1920 založil Ludvík Ondra. Právě na jeho práci navázalo o 34 let později vsetínské výrobní družstvo. „Každý rok děláme jedenáct set až čtrnáct set nových dekorů a barev. Když to vynásobíte devětašedesáti lety, tak dojdete k číslu, kolik vzorů v portfoliu máme. Ale samozřejmě to nevyrábíme. Každý rok vybereme zhruba čtyři sta, pět set dekorů, které uvádíme na trh,“ uzavřel Juřička.