Ještě je čas. Vánoční dárky se dají pořídit i přímo večer u stromku

Cloudové služby jsou vítaným dárkem i pro jedince, kteří nemají tak výkonné počítače a moderní hry by jim plynule nefungovaly. Tyto platformy totiž potřebný výkon zpřístupní za předplatné.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní. Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.