FOTO: Pekárna v Plzni musí každý rok na tři dny zavřít, aby připravila všechno vánoční cukroví

Na objednávkách dodají zákazníkům 400 kilogramů cukroví, do volného prodeje pak jde ještě zhruba půl tuny. V plzeňské pekárně U Marka musí kvůli předvánočním přípravám od půlky října pracovat přesčas a na začátku prosince na tři dny úplně zavřít provoz, aby hotové cukroví zabalili do jednotlivých kolekcí. „Každý rok je to trochu líp snesitelné,“ popisuje náročnou přípravu jedna ze zaměstnankyň.