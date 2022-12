Čím potěšit pod stromečkem babičky a dědečky

Mezi nejpříhodnější letošní dárky patří i všechny doplňky stravy, které jim pomohou posílit jejich imunitu. Kromě nejrůznějších bylinných čajů to mohou být doplňky s vitaminy či cokoliv, co je přiměje k pohybu venku.

Radost ale můžete udělat i oblečením. Mnozí starší lidé si totiž sami nové oblečení nekoupí, protože mají často pocit, že už si vystačí se vším, co mají. O to větší radost pak mají, pokud na ně jejich nejbližší v tomto směru myslí. Vsaďte například na vlněnou šálu, kvalitní kožené rukavice, ale i hřejivý svetr, teplé bačkory či slušivé tričko, mikinu či hodinky a u babiček také na drobné šperky.

Univerzálním dárkem jsou pak župany a pyžama. Ty volte spíše s dlouhým rukávem a nohavicemi. Vždy se navíc zaměřte na to, aby byl materiál, ze kterého jsou ušité, příjemný a zbytečně nedráždil pokožku. U županu si pak při výběru dejte pozor na to, aby nebyl zbytečně těžký a dal se případně snadno složit na cesty.

Sázkou na jistotu jsou pak jedlé dárky. Zajisté víte, co mají rádi a co by si rádi dopřáli, ale nemohou si to třeba tak často dovolit. Některé pány pak určitě potěší lahev jejich oblíbeného destilátu.