Zelenskyj: Bachmut nesmí padnout

Šéf Kremlu Vladimir Putin by podle něj zúročil toto vítězství na Západě, před ruskou veřejností, v Číně i v Íránu. Rusko by je využilo k tomu, aby přesvědčilo světovou veřejnost, že je potřeba tlačit Ukrajinu do rozhovorů s agresorem a donutit ji odsouhlasit nepřijatelné kompromisy, vysvětlil prezident svou pozici.

Jak ale upozornila pro Hromadske radio psycholožka a novinářka Larysa Vološynová, jediným, kdo může z rozkolu v ukrajinském obranném tandemu těžit, je jednoznačně Moskva. „Pokud by se prezident nechal vmanipulovat do veřejného sporu se Zalužným, hodně by ho to poškodilo. A nejde tu o popularitu, je to čistě psychologická otázka. V dobách veřejného ohrožení se společnost uchyluje k obránci,“ uvedla dříve s tím, že „pokusy rozdmýchat konflikt mezi vojenským a politickým vedením Ukrajiny usnadňují Rusku práci“.