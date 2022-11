Zápisky ukrajinské školačky přirovnávají k deníku Anny Frankové

„Poslouchat její vyprávění bylo jako slyšet samu sebe. Přednesla všechny emoce, které jsem prožila,“ řekla Skalecká listu The Daily Telegraph.

„Kniha mě obrovsky ovlivnila,“ svěřila se hvězda stříbrného plátna. „Je to neuvěřitelně důležitý příběh, silný a hluboce dojemný. Cítím se poctěna, že mohu být součástí této publikace a vyprávět Jevin neobyčejný příběh o inspiraci a statečnosti.“

Jeva napsala poutavý deník o svém životě ukrajinské uprchlice s názvem „Nevíš, co je válka“, který zachycuje cestu z ostřelovaného Charkova do Dublinu a dvanáct dní, které navždy změnily její život.

„Slovo válka zná každý. Ale jen málokdo chápe, co skutečně znamená,“ stojí v úryvku z knihy, jež vychází v 19 jazycích. „Když zjistíte, že jí musíte čelit, cítíte se naprosto ztraceni, zazděni strachem a zoufalstvím. Dokud si tím neprojdete, nevíte, co je to válka.“