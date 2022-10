Z Běloruska odstartovaly drony, v Kyjevě vyhlásili poplach. Ve městě je německý prezident

Pokud je vyhlášen letecký poplach, jednoznačně hrozí nálety, konstatoval mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Dodal, že nemůže komentovat současnou situaci, učinit tak bude moci až podle výsledku práce protivzdušné obrany. Dá se podle něj ale říci, že to není poprvé, co Rusové útočí na Kyjev z Běloruska; drony v tomto případě sledují tok řeky Dněpr z Běloruska až do Kyjeva. Ve dne je ovšem snazší drony sestřelovat za pomoci různých zbraní, od velkorážných kulometů přes protiletadlová děla a protiletadlové řízené střely až po stíhačky.