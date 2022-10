Německý prezident neohlášeně přijel do Kyjeva

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přicestoval v úterý ráno do Kyjeva na předem neohlášenou návštěvu. Uvedla to agentura DPA. Steinmeier měl do Kyjeva odcestovat minulý týden, cestu ale z bezpečnostních důvodů zrušil. Do Kyjeva přijel vlakem. Je to poprvé, co se německý prezident vydal do ukrajinské metropole od začátku ruské invaze.

Foto: Christian Mang, Reuters Německý prezident Frank-Walter Steinmeier