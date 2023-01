Wagnerovci se podařilo utéct do Norska. O hrůzách chce svědčit před mezinárodním soudem

Gulagu.net loni pomohl dostat se z Ruska jinému dezertérovi z ruské armády, tehdy sedmadvacetiletému Nikitovi Čibrinovi z 64. motostřelecké brigády, která se účatnila ruské okupace ukrajinského města Buča u Kyjeva. V listopadu o Čibrinovi napsal britský list The Guardian, že požádal o azyl ve Španělsku a že je ochoten vypovídat u mezinárodního soudu o tom, co na Ukrajině zažil.

Šlo tehdy o druhý známý případ ruského vojáka, který po zapojení do války proti Ukrajině utekl z Ruska. Loni v srpnu Pavel Filaťjev, který sloužil u výsadkářů, požádal o politický azyl ve Francii. Obává se, že ve vlasti by jej přísně potrestali za to, že na sociální síti zveřejnil 140 stran textu, ve kterém rekapituloval své válečné zážitky a popsal problémy ohrožující fungování ruské armády.