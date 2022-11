Vydrželi jsme devět měsíců totální války. Nenajdou způsob, jak nás zlomit, hlásí Zelenskyj

Zelenskyj uvedl, že téměř každou hodinu dostává zprávy o ruských útocích. „Takový teror začal bezprostředně poté, co byla ruská armáda nucena uprchnout z Chersonské oblasti. Tohle je pomsta poražených,“ prohlásil.

Rusové už podle něj nevědí, jak bojovat. „Jediné, co zatím mohou dělat, je terorizovat. Buď energetický teror, dělostřelectvo, nebo raketový teror – to je vše, na co Rusko za svých současných vůdců degradovalo,“ uvedl s tím, že jedině osvobození země a spolehlivé bezpečnostní záruky Ukrajinu ochrání před ruskou eskalací. „Na tom spolupracujeme s partnery každý den. Brzy budou důležité zprávy,“ slíbil lidem prezident.