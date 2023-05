Výdobytek ruské techniky. Střela z polského lesa měla hlavici z betonu

Vývoj střely Ch-55 poháněné proudovým motorem začal už v šedesátých letech. Testovala se v první polovině sedmdesátých let. Vývoj byl urychlen, když se objevily informace o americké střele AGM-86 ALCM. Obě tyto střely – americká i sovětská – byly zařazeny do výzbroje v první polovině osmdesátých let. Verze Ch-55SM s prodlouženým doletem z 2500 km na 3000 km pak v roce 1987.