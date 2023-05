Tady spadne jakási raketa a nikdo neví, co se stalo. Polská opozice tepe nejasnosti kolem nálezu v lese

Ani po více než týdnu není jasné, jak se vojenský objekt do lesa u Bydhošti dostal a odkud.

Opatrná sdělení polského premiéra a operačního velitele polských ozbrojených sil naznačovala, že by mohlo jít o raketu . Oba totiž spojili nález s loňskou tragickou událostí u obce Przewodów, kde v polovině prosince uplynulého roku zabila dva farmáře raketa vypálená z Ukrajiny, která se ale nakonec ukázala být protivzdušnou obranou. Podle zjištění deníku Gazeta Wyborcza by se však v případě Bydhošti mohlo jednat o střelu CH-55. A právě těmi Rusové útočí na Ukrajinu. Faktem ovšem zůstává, že původ vojenského objektu nalezeného u Bydhošti dosud z oficiálních míst objasněn nebyl.

„Naše letadla F-35 vystartovala, aby sledovala trajektorii toho předmětu, rakety, která se objevila na území Polska,“ uvedl premiér Morawiecki. Akce se ale ukázala být neúspěšná, protože radary předmět později ztratily z dohledu. Dál už ho pak nikdo nehledal. „Vznikly hypotézy, podle nichž by bylo možné spojit nález rakety s jinou událostí,“ řekl k případu Bydhošť generál Piotrowski.

„Za našimi hranicemi je válka a tady spadne jakási raketa a nikdo neví, co a kdy se stalo. Podle toho, co řekl ministr Zbigniew Ziobro, to může vypadat, že jde pouze o nějaké zbytky z druhé světové války,“ podivuje se Szopiński nad způsobem komunikace, kterou zvolil ministr spravedlnosti Ziobro, jenž jako první vystoupil s informací o tom, že se v lese u města Bydhošť našly zbytky neznámého vojenského objektu.