V Rusku byly zničeny dva bitevní vrtulníky, oznámila ukrajinská rozvědka

„Na základně vojenského letectva Vereťje v noci 31. října nastal silný výbuch. Dva ruské bitevní vrtulníky Ka-52 Alligator byly zcela zničeny. Další dva vážně poškozeny,“ uvedla rozvědka, aniž se k útoku na základnu v hloubi ruského území přihlásila. Dodala, že osazenstvo základny bylo uvedeno do pohotovosti kvůli odstranění následků výbuchu a pátrání po „diverzních skupinách“, ve vojenském útvaru probíhá vyšetřování.

Ruská televize Cargrad na svém webu uvedla, že dva vrtulníky Ka-52 vyletěly do povětří a výbuch byl tak silný, že úlomky vymrštil do vzdálenosti až 200 metrů. Oba vrtulníky se na základně opravovaly. Policie byla o incidentu vyrozuměna okolo půl čtvrté ráno, ale podle očitých svědků k výbuchu došlo mnohem dříve. První zprávy se objevily už v neděli okolo desáté večer. Letiště není nijak ohrazeno ani osvětleno, měly by jej však hlídat vojenské stráže. Na místě jsou nyní pracovníci tajné služby FSB.