V Nové Kachovce je slyšet palba z automatů, Ukrajinci zřejmě překročili Dněpr

V ukrajinské Nové Kachovce byla v posledních dnech slyšet palba z automatických zbraní. Uvedli to podle listu The Guardian lidé, kteří z města na východním břehu Dněpru u Kachovské přehrady odjeli do Záporožské oblasti. Naznačuje to, že ukrajinští vojáci překročili Dněpr a útočí na jeho východním břehu.

Foto: ČTK/AP Ruští vojáci střeží vjezd na most na koruně přehrady u Nové Kachovky.