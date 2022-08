Ukrajinští muži smějí do ciziny. Na týden, pokud složí kauci

Vycestovat do zahraničí budou moci od 1. září ukrajinští muži, kteří se věnují podnikání. Tamní kabinet zmírnil opatření vyhlášené po ruské invazi, které zakazuje výjezd do zahraničí mužům ve věku od 18 do 60 let.