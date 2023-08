Ukrajinci útočí na jih podél řeky Mokri Jaly, Rusové ztratili Urožajne

Institut pro studium války uvedl, že nemá důkazy o stažení ruských jednotek z Urožajného, o kterém psal ruský kanál vojenských blogerů Rybar : „Po stažení ruských jednotek z Urožajného přešla vesnice do šedé zóny. Jasnou kontrolu má protivník jen na severním okraji, na jihu se Ozbrojené síly Ukrajiny pokoušejí zakopat, ale byly zasažené letectvem a dělostřelectvem.“

Varoval, že v této oblasti mohou Ukrajinci zaútočit několika směry. Kromě dalšího útoku podél řeky ve směru na Staromlynivku mohou také zaútočit směrem na západ na Prijutne, kde se Ukrajinci už pokoušeli o útok. Tak by mohli rozšířit klín, který vznikl při postupu podél řeky Morki Jaly, kudy vede cesta na Mariupol.

Podobná je podle něj i situace ve Staromajorském: „Sever kontroluje nepřítel, na jihu je šedá zóna.“ Ani on ale nepočítá, že by se vesnice udržely: „V pro nás ideálním případě by se protáhly boje v oblasti Staromajorske - Urožajne o tři až čtyři týdny.“