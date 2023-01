Rusové ostřelovali Kosťantynivku, tři mrtví

Prokuratura Doněcké oblasti uvedla, že v důsledku útoku okupačních sil byli zabiti dva muži ve věku 33 a 70 let a také 36letá žena. Doněcká policie uvádí prohozené věky, a to že mužům bylo 33, respektive 36 let. 70 let pak bylo zemřelé ženě z Bachmutu.