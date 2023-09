Rusové nechali vyrůst druhého Hitlera. Padne-li Ukrajina, Putin se nezastaví, varoval Zelenskyj

„Když Ukrajina padne, co se stane v následujících deseti letech? Třetí světová válka?“ položil v rozhovoru pro CBS řečnickou otázku Zelenskyj. „Putin určitě půjde dál. Co budou dělat Spojené státy, když Putin dosáhne baltských států? Když dosáhne Polska? A on to udělá,“ varoval.

Zelenskyj proto hájil americké výdaje na pomoc Ukrajině, které Pelley odhadl na 70 miliard dolarů: „Spojené státy podporují Ukrajinu finančně a jsem za to vděčný. Jen si myslím, že nepodporují jen Ukrajinu. Bráníme hodnoty celého světa. A jsou to Ukrajinci, kteří platí nejvyšší cenu. My opravdu bojujme za naši svobodu a my umíráme. To není fikce, to není v knize. Bojujeme skutečně a s jaderným státem, který hrozí, že zničí celý svět.“ Zřetelně narážel na opakované výhrůžky různých ruských představitelů, že Rusko může použít jaderné zbraně.