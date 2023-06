Rusko vytvoří do konce června záložní armádu, následovat bude armádní sbor

„Abychom vytvořili dvě armády a armádní sbor, dodali jsme jim 3786 kusů vybavení. A to jen pro armádní sbor a pět pluků 1. a 20. armády. Denně přichází 112 kusů vybavení,“ řekl Šojgu, aniž by specifikoval, o jaké vybavení a zbraně jde.

Ministr přiznal, že dobrovolníci musejí být adekvátně vycvičeni. Prezident to požadoval a Šojgu dal najevo, že na to dbá: „Pane prezidente, především bych podotkl, že tito dobrovolníci jsou vysoce motivovaní. Touží zahájit boj, ale nemůžeme je poslat do bitvy, protože to naléhavě není nutné. Navíc musejí prodělat pořádný výcvik, a to se nyní děje na osmi polygonech.“