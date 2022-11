Rusko v posledních týdnech chystalo test torpéda s jaderným pohonem, píše CNN

V minulém týdnu podle zdrojů CNN plavidla testovací zónu v Severním ledovém oceánu opustila a míří zpět k přístavu, aniž by provedla odpálení torpéda. USA se domnívají, že testu se do cesty postavily technické obtíže.

„Můžeme to vnímat jako součást širšího obrázku a současné ruské armádní praxe, kdy byli na Ukrajinu vysláni špatně vycvičení a nedostatečně vybavení vojáci,“ řekl CNN nejmenovaný západní diplomat. „Ruský vojenský průmysl prochází těžkými časy a lze také pozorovat, že dopady na vojenské zboží založené na špičkových technologiích mají západní sankce,“ sdělil.

Rusové by se mohli pokusit o nový test torpéda. Vody v testovací oblasti ale brzy začnou zamrzat, takže časové okno, kdy ho bude možné provést, se zúží, podotkly zdroje stanice. Test torpéda by pravděpodobně vyvolal další napětí v americko-ruských vztazích. Washington i jeho západní spojenci v poslední době totiž bedlivě sledují jakékoli náznaky toho, že by se Rusko mohlo připravovat na použití jaderné zbraně ve válce na Ukrajině. Ostře sledovány jsou i možné testy torpéda Poseidon.