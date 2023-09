Rusko ochromuje OBSE a další mezinárodní organizace, řekl diplomat

Diplomat popsal současnou situaci: „Od invaze máme něco, čemu říkáme no business as usual. Organizace momentálně zápasí s velkými problémy, nemáme rozpočet, protože ho Rusko blokuje, takže je organizace financována provizorně. Hrozí, že nebudeme mít vedení, protože mandát generální tajemnice a představitelů nezávislých institucí OBSE vyprší koncem roku. Za normálních okolností by byl asi obnoven, ale nenajde se konsenzus. To je černý scénář, ale velmi pravděpodobný. Organizace může být řízena zástupci, kteří ale nemají politický mandát jako zvolení zástupci, a totéž hrozí i předsednictví, které by mělo situaci řešit. Severomakedonské skončí letos a s estonským, které mělo nastoupit příští rok, není konsenzus - opět ho blokuje Rusko. Nejspíš bude provizorně pokračovat severomakedonské předsednictví, ale bez politického mandátu. To je recept pro agonii,“ uvedl s tím, že černý scénář je velmi pravděpodobný.