Rusko cílí na nizozemskou infrastrukturu v Severním moři, tvrdí rozvědky

„V posledních měsících jsme byli svědky toho, jak se Rusové snažili odhalit, jak funguje energetický systém v Severním moři. Zajímá je, jak by mohli napadnout energetickou infrastrukturu,“ dodal Swillens .

Nizozemsko v sobotu oznámilo, že vyhostí blíže neupřesněný počet ruských diplomatů, a nařídilo, aby bylo do úterý uzavřeno obchodní zastupitelství Ruska v Amsterdamu. Nizozemská vláda přitom obvinila Moskvu, že provádí v zemi špionáž. Nizozemsko rovněž uzavře svůj konzulát v ruském Petrohradě.

Švédská vojenská zpravodajská služba MUST ve své výroční zprávě v pondělí napsala, že bezpečnostní rizika pro Švédsko se zvýšila a že hrozby jsou teď širší a komplexnější. „Máme zde konfrontaci mezi Ruskem a Západem, která se pravděpodobně ještě zhorší,“ uvedla šéfka vojenské rozvědky MUST Lena Hallinová.

Rusko představuje podle MUST jasnou vojenskou hrozbu v bezprostřední blízkosti Švédska, jeho armáda je ale z velké části zaneprázdněna boji na Ukrajině. Hallinová nicméně očekává, že v reakci na žádost Švédska a Finska o vstup do NATO Rusko posílí své vojenské kapacity v blízkosti Švédska, jakmile to bude možné.